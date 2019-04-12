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"150 üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı: - "150 üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimiz üzerindeki istifa baskısı da sürmektedir"

İSTANBUL (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı, "150 üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimiz üzerindeki istifa baskısı da sürmektedir." dedi.

Esenyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı, seçim sonrasında, Esenyurt Belediyesinin AK Parti'den CHP'ye geçmesi ile sendikalarına üye olan belediye çalışanlarına baskı yapıldığını öne sürdü.

Karslı, "Bazı sendikalar, üyelerimizi Bem-Bir-Sen'den istifa ederek kendi sendikalarına geçmeye zorlamaktadır. Şu ana kadar 150 üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimiz üzerindeki istifa baskısı da sürmektedir." diye konuştu.

Recai Karslı, şöyle devam etti:

"El değiştiren belediyelerde Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen üyelerine istifa baskısı yapıldığını teessüfle müşahede ediyoruz. Söz konusu belediyeleri kazanan siyasi partilerin yandaşı ve arka bahçesi olan sendikalar, alelacele ve telaşla üyelerimize Bem-Bir-Sen'den istifa edip kendi sendikalarına geçmeleri için mobbing ve baskı yapıyorlar. Öyle görünüyor ki emeği ideolojik bir aparata dönüştüren, emeğe ve emekçiye saygısı olmayan zihniyet, 31 Mart seçimleri sonrası hortlamaya başlamıştır."

Karslı, herkesi sorumlu davranmaya davet etti. Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

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Bem-Bir-Sen BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı Esenyurt Belediyesi

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