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150 yıl hapis cezası ile aranan şahıs çatışma sonrası yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Denizli’de çeşitli suçlardan hakkında 150 yıllık hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan şahıs kısa süreli yaşanan çatışma sonrası jandarma tarafından uzun namlulu otomatik silahlarla yakalandı.

150 yıl hapis cezası ile aranan şahıs çatışma sonrası yakalandı

Denizli’de çeşitli suçlardan hakkında 150 yıllık hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan şahıs kısa süreli yaşanan çatışma sonrası jandarma tarafından uzun namlulu otomatik silahlarla yakalandı. Şahıs adliye girişinde ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Ben çıkacağım haberiniz olsun, size de bir kıyak yaparım” demesi ise şaşkınlığa neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, gasp, yağma, yaralama ve suç örgütü kurma ve yönetme gibi 9 ayrı suçtan hakkında 150 yıl hapis cezası bulunan Akif Civli jandarmanın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı. Şahsın kaldığı yeri tespit eden jandarma ekipleri ardından operasyon düzenledi. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda şahsın Pamukkale ilçesinde kaldığı adrese baskın düzenleyen ekipler ile şahıs arasında kısa süreli bir çatışma yaşandı. Civil ardından silahını bırakarak teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından zanlı gözaltına alırken, Civli ile birlikte uzi, otomatik pompalı tüfek ve tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şahsın bir süredir kaçak olarak yaşadığı ve her yerde güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.
Şahıs işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıs adliyeye girerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Adliye kapısında ise Civli ‘oğlum benim çekmeyin, ben çıkacağım haberiniz olsun size de bir kıyak yaparım” dedi.
Şahsın öğlen saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

150 yıl hapis cezası ile aranan şahıs çatışma sonrası yakalandı

150 yıl hapis cezası ile aranan şahıs çatışma sonrası yakalandı

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