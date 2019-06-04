HABER

150 yıllık bayram geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 150 yıldır devam eden adak geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 150 yıldır devam eden adak geleneği bu yıl da yaşatıldı. Bayram sabahı evlerinden getirdikleri kova ve leğenlerle cami önünde sıraya giren çocuklara vatandaşlar tarafından şeker, çikolata, kek, bisküvi dağıtıldı.
Orhaneli ilçesi Karaoğlanlar Mahallesi’nde adak geleneği 150 yıldır sürdürülüyor. Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden aldıkları kovalar, sepetler ve karton kutularla cami önünde kuyruğa geçen çocuklar, köy halkının camiye namaz kılmaya gelirken yanlarında getirdikleri şeker, çikolata, kek, bisküvileri sepetlerine, torba ve kutularına doldurdular. Anne ve babalar da çocukluklarında yaşadıkları bu güzel anıyı tekrar yaşayabilmek için çocukları ile birlikte cami avlusunu doldurdular.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da mahalledeki adak geleneğine katıldı. Çocuklarla bir araya gelen Aykurt, “Burası benim kendi köyüm, çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz anları bugün çocuklarımızla yaşamaktayız. Bursamızdan, Orhaneli’den ve diğer illerde olan köylülerimiz çocuklarını her bayram getirirler, burada adak programı gerçekleşir. Adak programı da şu şekilde icra edilir; bütün köylüler, bütün büyüklerimiz çocuklar için ne bulurlarsa, bisküvi, kek, çikolata, şeker, çocukların işine ne yarayacaksa bulur buraya getirirler ve karma olarak toplanır ve dağıtılır. Bizim çocukluğumuzda armut, elma, kuru incir, nohut gibi köyde ne ürün üretiliyorsa onlar getirilir ve dağıtılırdı. Ülkemizin farklı farklı yerlerinde adak programları var. Diğer yerlerde çocuklarımız ev ev dolaşır bayram şekerlerini, hediyelerini alırlarken bizim köyümüzde çocuklarımız cami avlusunda toplanır ve adaklarını alırlar. Çocuklarımızın bugünkü sevincine ortak olmak ve yaklaşık 150 yıldan bu yana süren bu geleneği yaşatmak bizler için de büyük bir gurur, büyük bir onur. İnşallah bu geleneğin yüzyıllar boyu sürmesini canı gönülden istiyoruz” dedi.
Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinden aileleri ile beraber heyecanla çıkıp cami avlusunda toplanan çocuklar, getirdikleri poşet, kutu, sepetlerini dağıtılan ürünlerle doldurarak sevinçle evlerinin yolunu tuttular.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Bursa Cezaevi, fabrika gibiBursa Cezaevi, fabrika gibi
Şehit babası 3 kardeş, evlatlarıyla gururluŞehit babası 3 kardeş, evlatlarıyla gururlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.