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150 yıllık evde boya yerine kahve kullanarak resim yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde Sakin Sakarya'nın (52) kahve ile yaptığı ilk kişisel resim sergisi ilgi çekti.  Tarihi ilçede 20 yıldır yağlı boya, sulu boya ve kara kalem resim yapan Sakin Sakarya, son olarak kahve ile resim yapmaya başladı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde Sakin Sakarya'nın (52) kahve ile yaptığı ilk kişisel resim sergisi ilgi çekti.
Tarihi ilçede 20 yıldır yağlı boya, sulu boya ve kara kalem resim yapan Sakin Sakarya, son olarak kahve ile resim yapmaya başladı. Yaşadığı 150 yıllık tarihi evi resim atölyesine dönüştüren Sakarya, tarihi çarşı bölgesindeki sanat galerisinde kahve ile yaptığı ilk kişisel resim sergisini açtı. Sergide kahve ile yapılan 30 resim büyük ilgi gördü.
20 yıldır atölyesinde çeşitli teknikler kullanarak resimler yaptığını söyleyen Sakarya, "Yağlı boya, sulu boya, kara kalem resimler yapıyorum. En son kahve ile resim yapma fikri oluştu. Zor bir çalışma oldu benim için. Sulu boya tekniğini kullandım. Kahve ile resimde kendi tekniğimi oluşturdum. Baktım insanlar bunu bilmiyor sergi açtım. İnsanların görüş ve fikirlerini almış oluyorum hem de resim bilgisi olanların, ressamların yönlendirmesi beni aydınlatıyor. Kendimi geliştirmek, daha iyisini yapabilmek için açtığım ilk sergim benim için çok faydalı oldu’’ dedi. Ziyaretçilerin sergiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Sakarya,’’Resimleri kahve ile yaptığımı söyledikten sonra tekrar gezme ihtiyacı hissediyorlar. Daha bir detaylı inceleme yapıyorlar. Bu da beni heyecanlandırıyor. Demek ki yaptığı işi doğru yapmışım, insanları etkileyebilmişim’’ diye konuştu. Sergiyi ziyaret eden üniversite öğrencisi Zeliha Balcı,’’Kahve ile yapılan dokunuşlar, resimler muhteşem. İlk defa gördüm. İyi ki de gelmişim. Çok güzel detayları var" dedi.

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