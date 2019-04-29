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150 yıllık hayrat kurbanı geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde yaklaşık 2 asırdır süregelen imece usulü kurban kesme geleneği bu yıl da bayram havasında yapıldı.İlçeye bağlı Çardak Mahallesi, birlikteliğin, dayanışmanın ve paylaşma duygusunun en güzel örneklerinden birini yaşatmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde yaklaşık 2 asırdır süregelen imece usulü kurban kesme geleneği bu yıl da bayram havasında yapıldı.
İlçeye bağlı Çardak Mahallesi, birlikteliğin, dayanışmanın ve paylaşma duygusunun en güzel örneklerinden birini yaşatmaya devam ediyor. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu elma yetiştiricisi olan mahallede, her yıl Nisan ayında tüm vatandaşların katkısı ile kurbanlık alınıyor. Gerek mahallede oturan gerekse de mahalle dışında yaşayan Çardaklılar, atalarından ve dedelerinden gördükleri bu anlamlı geleneği yaşatmak için ellerinden gelen katkıyı sunuyor. Alınan kurbanlıklar, genci yaşlısı ve kadını erkeği tüm mahalle sakinlerinin katıldığı bir organize ile dualar ve tekbirler eşliğinde kesiliyor. Kesilen kurbanlıkların etleri ise, ihtiyaç sahibi ailelerden başlamak üzere hanedeki yaşayan kişi sayısına göre dağıtılıyor. 150 yıldan fazla bir süredir devam eden bu gelenek sayesinde Çardak Mahallesi, deyim yerindeyse senede 2 kez kurban bayramı kutlamış oluyor.
Yaklaşık 2 asırdır süren geleneğin bu yılki organizasyonu için 100 bin liranın üzerinde bir para toplandı. Bu para ile 13 adet büyükbaş, 3 de küçükbaş kurbanlık alındı. Kurbanlıklar, topluca edilen duanın ardından mahalle mezarlığında hazırlanan alanda kesildi. Daha sonra pay edilen kurban etleri, öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine olmak üzere hanede yaşayan kişi sayısına göre mahalle halkına dağıtıldı.
Bu anlamlı geleneği 150 yıldan fazla bir süredir devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, “Uzun yıllardan beri hayrat kurbanı kesme geleneğimiz var. Bu yıl da tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kestik. 100 bin lira para toplandı. 13 büyükbaş, 3 tane de küçükbaş vardı. İmece ve gönüllülük esasına dayalı. Herkes gönlünden ne koparsa yardım ediyor. Kurbanlar alınıyor. Daha sonra fert başı pay yapılıyor ve kurban etleri dağıtılıyor. Fakir fukaranın hissesi özellikle ayrılıyor. Çok güzel bir gelenek. Rabbim, ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozmasın inşallah. Rahmetini esirgemesin. İnşallah ileriki senelerde de bu geleneği devam ettirerek Allah rızası için bu kurbanları keseriz” dediler.

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