150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor. İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

PERİYODİK TABLO'DA YER ALMAYAN TEK HARF HANGİSİDİR? Periyodik Tablo'da yer almayan tek harf 'J' harfidir.

EN YAVAŞ HAYVAN HANGİSİDİR? Gezegenimizde yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı (üç parmaklı) Sloth'tur. Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 KM hıza ulaşabiliyor.

UÇAKLARIN ARKASINDAKİ BEYAZ İZLER NEDEN OLUŞUR? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklık ile dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür.

UZAYDA AĞLAMAK MÜMKÜN MÜ? İnsanoğlu tabiki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile göz yaşlarınız gözünüzden süzülemez.

DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR? Yerçekimi farkı nedeniyle Dünya'da 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

OKSİJEN NE RENKTİR? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir.Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renk ile görünür.

KARA DELİKLER NEDEN UZAYI YUTMUYOR? Bilim insanlarına göre, kara delikler, evrenin genel işleyişine ters bir şekilde, içeri doğru genişliyorlar ve Genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil.

Bunun aksine ise varlıklar genişlerken, dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay-zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise, aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor.

SIKILDIĞIMIZDA ZAMAN NEDEN YAVAŞ AKAR? Beynimizde yer alan anıların depolandığı hipokampüste mini 'zaman damgalarını' tetikler, böylece olayların ne zaman gerçekleştiğini biliriz Ancak uyarılmamışsa bu sinyaller bulanıklaşır. Bu da bizim zamanın yavaş aktığını hissetmemize neden olur