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150 yıllık taş değirmende tahin üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaşayan Abdullah Kaynak, 150 yıllık taş değirmende susam öğüterek tahin üretiyor.

150 yıllık taş değirmende tahin üretiyor

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaşayan Abdullah Kaynak, 150 yıllık taş değirmende susam öğüterek tahin üretiyor. Kaynak, ürettiği tahinleri kilosu 70 liradan Türkiye'nin birçok kentine gönderdiğini söyledi.
Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan Abdullah Kaynak, dedelerinden kalan 150 yıllık taş değirmeni, dağlık alanda açtığı kanaldan getirdiği suyla çalıştırıyor. Susamları değirmende öğüterek tahin üreten Kaynak, ürünü birçok kente gönderiyor.
Zorlu uğraşlar sonucu elde ettiği tahine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Abdullah Kaynak, "İlkbahar mevsiminde ekimini yaptığımız susumları 5 aylık zahmetli bakımdan sonra tarlada toplayıp değirmene getiriyoruz. Değirmende önce soparla dövüp yıkadıktan sonra, fırında kavurup, taş değirmende öğütüp, tahin yapıyoruz. Burada susamdan ürettiğimiz tahin tamamen doğal olup, hiçbir katkı maddesi bulundurmuyor. Ülkenin birçok kentine de gönderiyoruz. Kilosunu 70 liradan sattığımız tahine gösterilen ilgiden de memnunuz. Büyük bir rağbet var. Amacımız, hem buranın yerli tahinini tüm Türkiye'ye tanıtmak hem de tarihi taş değirmenleri ayakta tutmak" dedi.

FOTOĞRAFLI

150 yıllık taş değirmende tahin üretiyor150 yıllık taş değirmende tahin üretiyor150 yıllık taş değirmende tahin üretiyor150 yıllık taş değirmende tahin üretiyor

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