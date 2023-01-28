HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 1500 kilometrelik takip! Kendisinden kaçan eşini İstanbul'da bulup kurşun yağdırdı: Öldürmek için tekrar gelecek

1500 kilometrelik takip! Kendisinden kaçan eşini İstanbul'da bulup kurşun yağdırdı: Öldürmek için tekrar gelecek

28.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yaşayan ve eşinden şiddet gören iki çocuk annesi 27 yaşındaki Şehriban Bilge, kaçarak İstanbul'da ağabeyinin yanına sığındı. Uzaklaştırma karına rağmen 1500 kilometre uzaklıkta eşini bulan adam, cadde ortasında kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan kadın, "Bununla da sınırlı kalmayacak, biliyorum tekrar öldürmek için gelecek. 15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti" dedi.

1500 kilometrelik takip! Kendisinden kaçan eşini İstanbul'da bulup kurşun yağdırdı: Öldürmek için tekrar gelecek

İstanbul Sancaktepe'de bir adam, cadde ortasında eşine kurşun yağdırdı. Kadının eşinden şiddet gördüğü ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocasından kaçarak İstanbul'a ağabeyinin yanına sığındığı öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Bununla da sınırlı kalmayacak, biliyorum tekrar öldürmek için gelecek" dedi.

sikayetler-uzaklastirma-kararlari-fayda-etmedi-1500-kilometrelik-takip-sonrasi-esine-vurdu_6151_dhaphoto2

CADDE ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, geçen Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Bilge takip ettiği caddede yürüyen eşi iki çocuk annesi Şehriban Bilge'ye peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

sikayetler-uzaklastirma-kararlari-fayda-etmedi-1500-kilometrelik-takip-sonrasi-esine-vurdu_6151_dhaphoto1

"EN SON Kİ OLAYDA BENİ BOĞUYORDU, ELİNDEN ZOR KAÇTIM"

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a abisinin yanına gelen Şehriban Bilge'yi boşanma aşamasındaki eşi peşini bırakmadı. Uzaklaştırma kararına rağmen Nurettin Bilge tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Şehriban Bilge tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. Evlendiğim ilk günden itibaren eşinin yıllarca hapis hayatı yaşattığını söyleyen Şehriban Bilge, "Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı ve beni o halimle akşama kadar eve kilitledi. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son ki olayda beni boğuyordu ,elinden zor kaçtım. Karakola gittim. Karakoldan sonra aileme sığındım. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Her gün bıçakla saldırıyordu. Defalarca kez şikayet ettim. Defalarca kez savcılık karşısına çıktım .Uzaklaştırma kararı vardı" diye konuştu

sikayetler-uzaklastirma-kararlari-fayda-etmedi-1500-kilometrelik-takip-sonrasi-esine-vurdu_6151_dhaphoto8

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

"BİLİYORUM TEKRAR ÖLDÜRMEK İÇİN GELECEK"

Kendisini yaralayan eşinin bir an önce yakalanmasını isteyen 27 yaşındaki kadın, "Adresimi gizledim, telefonumu gizledim. İstanbul'da abimin yanına geldim. Ben servis beklerken caddede birdenbire karşıma çıktı. Hiçbir şekilde konuşmadan silahı çıkarıp defalarca kez ateş etti. Gerçekten çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ne olur duyun sesimi. Çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Bununla da sınırlı kalmayacak, biliyorum tekrar öldürmek için gelecek. 15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti. Yakalanıp hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum "dedi.

sikayetler-uzaklastirma-kararlari-fayda-etmedi-1500-kilometrelik-takip-sonrasi-esine-vurdu_6151_dhaphoto4

"İŞİNİ DEĞİŞTİRDİK, UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"

Şehriban Bilge'nin avukatı Bilge Türköz ise "Kocasının şiddetinden dolayı Diyarbakır'dan kaçıp koruma altına alınmıştı. Adresi ve kimliği gizlenmiş. Fakat bir zaman sonra eşi tarafından adresi bulundu. Bunun üzerine biz Şehriban işini değiştirdik ve uzaklaştırma kararı aldık. Uzaklaştırma kararını da ihlal etti. Nurettin Bilge müvekkilimi buldu ve tabiri caizse kurşuna dizdi. Bunun asla müvekkilimi hayatta olmasından dolayı bir kasten yaralama olmaması gerekir, cinayete teşebbüstür. Şehriban bugün hayatta da olmayabilirdi. Bu nedenle Şehriban'ın ve Şehriban gibi onlarca kadının devlet tarafından korunması ve bunun cinayete teşebbüs olarak sanığın cezalandırılması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı!Doğu Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı!
Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği günTüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün
Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulunduSancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Özdemir ve Uğur'a seçim yayını yanıtı olay oldu! "Ortalık karıştı" notuyla paylaştı

Özdemir ve Uğur'a seçim yayını yanıtı olay oldu! "Ortalık karıştı" notuyla paylaştı

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...

Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.