HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildi

1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 12:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 1500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildi

Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.

Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi.

Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi.

Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

12

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
İzmir'de endişelendiren görüntüİzmir'de endişelendiren görüntü
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs polis turist Karabük

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: İstanbul için kontrollü kısıtlama bekliyoruz

Ekrem İmamoğlu: İstanbul için kontrollü kısıtlama bekliyoruz

İzmir'de endişelendiren görüntü

İzmir'de endişelendiren görüntü

Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı’nın dijital Koronavirüs haritası açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın dijital Koronavirüs haritası açıldı mı?

Türk öğrencilerin İngiltere'den Türkiye'ye dönüş ve karantina öyküsü

Türk öğrencilerin İngiltere'den Türkiye'ye dönüş ve karantina öyküsü

Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.