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1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:17 | Son Güncelleme

'TÜRK MEZARLIĞINDA BULUNDU' Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi Prof.

1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı (2)

'TÜRK MEZARLIĞINDA BULUNDU'
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Onur, Likya Bölgesi'ndeki antik yollar üzerine yüzey araştırmaları yaptıklarını anlattı. Sidyma Antik Kenti yakınlarında, Türk mezarlığında 1500 yıllık yazıt bulduklarını belirten Prof. Dr. Onur, şöyle konuştu:
"Yüzey araştırmaları sırasında bu yazıtın dışında pek çok şey bulundu. Sidyma çevresinde bulunan yazıt, Türk mezarlığında mezar taşı olarak kullanılmış. Mezarlığa taşındığını düşünüyoruz. Yatay bir taş üzerinde, İsa'dan sonra 5'inci ve 6'ncı yüzyıla ait Eski Yunan alfabesiyle yazılmış bir yazıt. Üzerinde 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' şeklinde bir ifade yer alıyor. Bunu okuduğumuzda hastane veya bakımeviyle ilgili bir şey olduğunu düşündük. Yazı mezarlığa taşındığı için nerden getirildiğini de bilinmiyor. Bu araştırmada ayrıca yolların izleri de bulundu. Kuzey yönündeki yol takibatında yine bir eski Türk mezarlığında mil taşları bulundu. Bu mil taşları da yolların üzerine konan ve hedefe ne kadar mesafe kaldığını belirten taşlardır. Güney tarafına giden çeşitli yollar da bulduk. Ayrıca ne kadar resmi bir kaynak olduğunu bilmemekle bir dost grubu. İçlerinden herhangi birisi öldüğü zaman onun cenaze masraflarını giderdikleri, gömü işlemlerini yaptıklarına yer veren ifadelere de rastladık."

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

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