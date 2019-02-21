150’den fazla DEAŞ’lı Irak’a teslim edildi

Irak, ABD destekli Suriye milislerinin, 150’den fazla DEAŞ’lıyı Irak’a teslim ettiğini bildirdi.Irak güvenlik görevlilerinin yaptığı açıklamada, ABD destekli Suriye milislerinin, 150’den fazla DEAŞ militanını Irak’a teslim ettiği bildirildi.
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Irak, ABD destekli Suriye milislerinin, 150’den fazla DEAŞ’lıyı Irak’a teslim ettiğini bildirdi.
Irak güvenlik görevlilerinin yaptığı açıklamada, ABD destekli Suriye milislerinin, 150’den fazla DEAŞ militanını Irak’a teslim ettiği bildirildi.
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