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151 emekliye senet imzalatarak 4,5 milyon TL dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

İzmir’de zor durumdaki emeklilere yüksek faizli senet imzalatarak mağdur ettikleri belirlenen 10 kişi, operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

İzmir’de zor durumdaki emeklilere yüksek faizli senet imzalatarak mağdur ettikleri belirlenen 10 kişi, operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, şu ana dek 151 emekliden toplamda 4 milyon 398 bin 590 TL topladıkları belirlendi.
İzmir’de, aralarında emekli derneğinde faaliyet gösteren şüphelilerin bulunduğu çeteye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emeklilerin zor durumundan faydalanmaya çalışarak yüksek faizli senet imzalattıkları belirlenen 10 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, ucuz fiyata kömür satın alma hakları olan, zor durumdaki emeklilere kömür yerine para veren, ancak kağıt üzerinde kömürleri teslim edilmiş gibi gösteren ve verilen parayı da yüksek faizle geri alan tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda ise mağdurlar adına düzenlenmiş 467 bin 103 TL’lik senet, 9 harddisk, 1 notebook, 1 flash bellek ve borçlandırılan emeklilerin listesinin olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Bir kısmının emekliler derneğinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, toplamda 4 milyon 398 bin 590 TL topladıkları belirlendi.

3 bin TL‘ye 40 bin TL’lik senet
Şüphelilerin mağduriyetine uğrayan 59 yaşındaki emekli Adnan Boğa, söz konusu kişilerden kömür yardımı adı altında 2 bin 300 TL aldığını ve bunun karşılığında 10 bin TL istendiğini ifade ederek, “Emeklinin durumu zordur. O anda, psikolojiyle almam gerekiyordu. Ancak sonradan ödeyemeyince evde huzurumuz kalmadı” dedi. Bir diğer işçi emeklisi Semih Aksoy ise 3 bin TL karşılığında kendisine 40 bin TL’lik senet imzalatıldığını söyledi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak Yeşilyurt Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen C.Ö., E.Ö., M.Ö., A.A., R.Ö., K.C., O.A., Y.A., F.A. ve A.E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bazı şüpheliler, tanınmamak için suratlarını kapattı.

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