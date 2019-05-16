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151 emekliyi 4,4 milyon TL borçlandırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

İZMİR'de, indirimli kömür satın alma yalanıyla emeklilere para verip, yüksek miktarlı senet imzalattıkları iddia edilen 10 kişi, gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, indirimli kömür satın alma yalanıyla emeklilere para verip, yüksek miktarlı senet imzalattıkları iddia edilen 10 kişi, gözaltına alındı. Bazıları emekli derneğinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, imzalattıkları senetlerle bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 TL borçlandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olan ve özellikle de kredi çekemeyen emeklilere yüksek faizle para verdikleri, bunun karşılığında, indirimli kömür satışı bedeliymiş gibi evrak düzenleyip, yüksek miktarlarda senet imzalattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bazılarının emekli derneğinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi, dün eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; emekli mağdurlar adına düzenlenmiş toplam 467 bin 103 TL'lik 90 senet, 9 hard disk, 1 flash bellek, 1 notebook ve borçlandırılan emeklilerin listesinin olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin, bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 TL borçlandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu işlemlerin rızayla olduğunu göstermek amacıyla kamera kaydı yaptıkları da anlaşıldı. POLİS ARACINA BİNERKEN GÜLDÜ Gözaltına alınan C.Ö., E.Ö., M.Ö., A.A., R.Ö., K.C., O.A., Y.A., F.A. ve A.E., Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gazetecileri gören şüphelilerden biri, polis aracına binerken gülerek, "Bu nedir, reklam için mi, reklam mı oluyoruz?" dedi. Bazı şüpheliler de tanınmamak için yüzlerini gizledi. 3 BİN TL VERİP, 40 BİN TL'LİK SENET İMZALATMIŞLAR Mağdurlar arasında bulunan işçi emeklisi Adnan Boğa (59), gözaltına alınan kişilerden 'kömür yardımı' adı altında 2 bin 300 TL aldığını; ancak bunun karşılığında kendisinden 10 bin TL istendiğini belirterek, "Emeklinin durumu zor. O andaki psikolojiyle almam gerekiyordu; ancak sonradan ödeyemeyince evde huzurumuz kalmadı" dedi. İşçi emeklisi Semih Aksoy da zor durumda olduğu için 3 bin TL aldığını ve bunun karşılığında kendisine 40 bin TL'lik senet imzalatıldığını söyledi.

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