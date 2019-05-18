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151 emekliyi 4,5 milyon TL dolandıran şüphelilerden 5'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 02:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de, indirimli kömür satın alma yalanıyla emeklilere para verip, yüksek miktarlı senet imzalattıkları iddia edilerek adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5’i tutuklandı.

151 emekliyi 4,5 milyon TL dolandıran şüphelilerden 5'i tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, indirimli kömür satın alma yalanıyla emeklilere para verip, yüksek miktarlı senet imzalattıkları iddia edilerek adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5’i tutuklandı. Bazıları emekli derneğinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, imzalattıkları senetlerle bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 TL borçlandırdıkları belirlendi.
İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olan ve özellikle de kredi çekemeyen emeklilere yüksek faizle para verdikleri, bunun karşılığında, indirimli kömür satışı bedeliymiş gibi evrak düzenleyip, yüksek miktarlarda senet imzalattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bazılarının emekli derneğinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi, geçen çarşamba günü eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; emekli mağdurlar adına düzenlenmiş toplam 467 bin 103 TL'lik 90 senet, 9 hard disk, 1 flash bellek, 1 notebook ve borçlandırılan emeklilerin listesinin olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin, bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 TL borçlandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu işlemlerin rızayla olduğunu göstermek amacıyla kamera kaydı yaptıkları da anlaşıldı.
Gözaltına alınan C.Ö., E.Ö., M.Ö., A.A., R.Ö., K.C., O.A., Y.A., F.A. ve A.E., Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden C.Ö., E.Ö., A.A., Y.A. ve O.A. sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, A.E., R.Ö., K.C. adli kontrol şartıyla, M.Ö. ve F.A. da savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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151 emekliyi 4,5 milyon TL dolandıran şüphelilerden 5'i tutuklandı151 emekliyi 4,5 milyon TL dolandıran şüphelilerden 5'i tutuklandı151 emekliyi 4,5 milyon TL dolandıran şüphelilerden 5'i tutuklandı151 emekliyi 4,5 milyon TL dolandıran şüphelilerden 5'i tutuklandı

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