HABER

152 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Adana’da 4 yıl önce 292 kiloya kadar çıkan Murat Öncü, tüp mide ameliyatı olduktan sonra 152 kilo verince tek başına yürümeye, çok sevdiği seyyar satıcılığı yapmaya başladı.Adana’da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Murat Öncü, aşırı kiloları yüzünden hareket edemez hale gelince beklenen yardım eli kendisine İstanbul’dan uzandı.

Adana’da 4 yıl önce 292 kiloya kadar çıkan Murat Öncü, tüp mide ameliyatı olduktan sonra 152 kilo verince tek başına yürümeye, çok sevdiği seyyar satıcılığı yapmaya başladı.
Adana’da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Murat Öncü, aşırı kiloları yüzünden hareket edemez hale gelince beklenen yardım eli kendisine İstanbul’dan uzandı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, Öncü’nün hayata tutunma çabasına kayıtsız kalmadı ve Öncü için tedavi startı verildi.
Yüzde 2 oranında görülen süper morbit obezite tanısıyla görenleri şaşırtan kiloya sahip olan Murat Öncü ameliyat olmadan önce koltuk değneksiz ya da birinin yardımı olmadan yürüyemiyordu. Çok sevdiği seyyar satıcılık işini de yapamayan Öncü aşırı kiloları nedeniyle artık yaşamak istemiyordu. 292 kiloluk Murat Öncü yapılan tüp mide ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başladı. Öncü 292 kilodan 140 kiloya kadar düştü. 152 kilo birden veren Öncü en çok yapmak istediği şey olan seyyar satıcılığa geri başladı. Murat Öncü şimdi bir cami önünde simit, ayran, şalgam satarak evini geçindirmeye çalışıyor.
Murat Öncü kilo verdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce 292 kiloydum. İstanbul’a gittim mide ameliyatı oldum aradan 3 sene geçti ve şu an 140 kiloyum. Eskiden kalkamıyordum yürüyemiyordum şimdi çok şükür namazımı kılıyorum, işime gidiyorum ve eşimi alıp gezmeye çıkıyorum. Eskiden cenaze gibi evde oturuyordum 292 kilo adam ne yapabilir ki, şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı görüyorum ve kimseye muhtaç değilim. Şu ana kadar 152 kilo verdim, 1 ameliyatım daha var yani 100 kiloya kadar düşeceğim inşallah. 152 kiloyu verdikten sonra şu an kuş gibi rahatladım. Bana kaç kilosun diye sorsanız kendimi 50 kilo gibi hissediyorum" diye konuştu.

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi

152 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Dikkat! Bu gece başlıyor)

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

Ankara'da dehşet anlar: Seni yalnız bırakmayacağım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.