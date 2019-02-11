152 kilo verdi

Adana’da 4 yıl önce 292 kiloya kadar çıkan Murat Öncü, tüp mide ameliyatı olduktan sonra 152 kilo verince tek başına yürümeye, çok sevdiği seyyar satıcılığı yapmaya başladı.

Adana’da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Murat Öncü, aşırı kiloları yüzünden hareket edemez hale gelince beklenen yardım eli kendisine İstanbul’dan uzandı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, Öncü’nün hayata tutunma çabasına kayıtsız kalmadı ve Öncü için tedavi startı verildi.

Yüzde 2 oranında görülen süper morbit obezite tanısıyla görenleri şaşırtan kiloya sahip olan Murat Öncü ameliyat olmadan önce koltuk değneksiz ya da birinin yardımı olmadan yürüyemiyordu. Çok sevdiği seyyar satıcılık işini de yapamayan Öncü aşırı kiloları nedeniyle artık yaşamak istemiyordu. 292 kiloluk Murat Öncü yapılan tüp mide ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başladı. Öncü 292 kilodan 140 kiloya kadar düştü. 152 kilo birden veren Öncü en çok yapmak istediği şey olan seyyar satıcılığa geri başladı. Murat Öncü şimdi bir cami önünde simit, ayran, şalgam satarak evini geçindirmeye çalışıyor.

Murat Öncü kilo verdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce 292 kiloydum. İstanbul’a gittim mide ameliyatı oldum aradan 3 sene geçti ve şu an 140 kiloyum. Eskiden kalkamıyordum yürüyemiyordum şimdi çok şükür namazımı kılıyorum, işime gidiyorum ve eşimi alıp gezmeye çıkıyorum. Eskiden cenaze gibi evde oturuyordum 292 kilo adam ne yapabilir ki, şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı görüyorum ve kimseye muhtaç değilim. Şu ana kadar 152 kilo verdim, 1 ameliyatım daha var yani 100 kiloya kadar düşeceğim inşallah. 152 kiloyu verdikten sonra şu an kuş gibi rahatladım. Bana kaç kilosun diye sorsanız kendimi 50 kilo gibi hissediyorum" diye konuştu.