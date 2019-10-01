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152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Şırnak’ta 75 yaşındaki 152 kilo ağırlığındaki kadının rahatsızlanması sonucu yardımına obez ambulans yetişti.

Şırnak’ta 75 yaşındaki 152 kilo ağırlığındaki kadının rahatsızlanması sonucu yardımına obez ambulans yetişti. Özel donanımlı olan ve sedyesi bulunan obez ambulansı sayesinde hastaneye taşınan talihsiz kadın, tedavi altına alındı.
Şırnak’a bağlı Toptepe köyünde solunum yetmezliği bulunan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen 152 kiloluk Hanım Bayat’ın yakınları 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. Yapılan inceleme sonucu Bayat’ın normal ambulansla taşınamayacağına karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hanım Bayat için evine obez ambulansı gönderdi. Bayat, ekipler tarafından sedyeyle evden çıkarılarak obez ambulansıyla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Hasta yakını Tamer Bayat, 112 acil servis hattını aradıklarını ve hastalarının durumunu ve kilosunu kendilerine bildirdiklerini söyledi. Tamer Bayat, "112 acil sağlık ekipleri uygun ambulansı göndereceklerini söylediler. Biz 112 komuta kontrol merkezinde obez ambulansı olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel bir hizmet. Bunun herkes tarafından bilinmesi, hastaların rahat bir şekilde hastanelere gidip gelmesine vesile olacaktır. Öğlenden sonra tekrar 112’yi arayacağız. Hastamızın işlemlerinin bittiğini haberdar edip yine bizi eve bırakacaklar. Bu hizmette emeği geçen her kese teşekkür ederiz" dedi.
Evlerinden çıkmaya zorlanan hastaların artık obez ambulansı sayesinde hastaneye gidebildiğini anlatan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Onur Dayanan, "Şırnak’ta Hanım Bayat gibi obez hastalar sanıldığından daha fazla aslında. Ancak bunların çoğu evlerinden dışarıya çıkamadığı için ortalarda görünmüyordu. Obezite ambulansıyla birlikte bu hastalar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde 22 tane ambulansımız var. Bir tanesi 4’lü ambulans, bir obez ambulans, iki tane UMKE, üç tane de pajero ambulansımız bulunmaktadır. Yeni aldığımız obez ambulansı ile Şırnak’a daha iyi hizmet etmek için bizim elimizi kolaylaştırmış bulunmaktadır. Hastalarımız önce gerekli hizmeti almak için 112’yi arıyorlar. Sağlık ekibimizle iletişime geçip gerekli bilgileri veriyorlar. Bizde gerekli ambulansı ve gerekli ambulansı gönderiyoruz. Hastayı evlerinden alıp ve tekrar hastayı işlemleri bittikten sonra ikametlerine bırakıyorlar" diye konuştu.

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı

152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı
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