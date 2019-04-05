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152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Uzunköprü Belediye Başkanlığına CHP’den seçilen Özlem Becan ve meclis üyeleri mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Uzunköprü Belediye Başkanlığına CHP’den seçilen Özlem Becan ve meclis üyeleri mazbatasını aldı. Becan’ın, 152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı olduğu belirtildi.

Uzunköprü Belediye Başkanlığı sonuçların kesinleşmesi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Atalay, Uzunköprü İlçe Başkanı Muammer Çetiner, Belediye Meclis Üyeleri ile partililer, Uzunköprü Adliyesine giderek mazbatasını aldı.

Uzunköprü Adliyesinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan burada kısa bir konuşma yaptı. Becan, “31 Mart seçimlerinde gösterdiğiniz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. İnanın bizde bu teveccühe layık olmak için canımızı dişimize takıp çalışacağız. Uzunköprü’yü marka kent, marka ilçe yapacağız, diye yola çıktık. Bakın işte sayenizde oldu bile, şuanda Trakya’da tek kadın belediye başkanıyız ve şuanda herkes bunu konuşuyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Protokol üyeleri daha sonra Atalar Caddesi’nde bulunan Uzunköprü Belediyesine yürüyerek burada devir teslim töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanlığı odasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan eski Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Bu bir bayrak yarışıdır. 10 yıl bu görevi üstlendim. Bu bir meslek değil görev, çok kutsal bir görev ve bulunduğumuz ilçede, doğduğumuz ilçede bu işi yapmak daha da önem katıyor. Çok onurlu şekilde yerine getirdik, Uzunköprülüler bizleri bağrına bastı, şimdi de seni bağrına basacaklar ve tabii ki hizmetlerinin gerçekleşmesini isteyecekler. Ben canı gönülden kutluyorum en iyi şekilde yerine getireceğinden eminim.” diye konuştu.

Özlem Becan’’ın, 1868 yılında kurulan Uzunköprü Belediyesinin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı
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