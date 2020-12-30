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  4. 153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

30.12.2020 18:26 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan S.K., M.A.

Samsun’da 153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan S.K., M.A. ve E.T. isimli şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda, şüpheli şahısların irtibatlı oldukları adresler ile araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda, 598 adet sentetik ecza hap, 153 paket halinde toplam 573,54 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili S.K., M.A. ve E.T. gözaltına alındı.
3 şüpheli, polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. ve E.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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