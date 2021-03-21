153 yıllık geçmişiyle Kandilli Rasathanesi'nin bilinmeyen yüzü

153 yıllık geçmişinin bellek arşivi, şimdiye kadar kullanılan ekipmanlar ve aletlerin olduğu zengin bilim tarihi koleksiyonu enstitünün geçmişine dair bilgiler veriyor. 74 RAKIMLI PERA'DAN İCADİYE TEPESİNE Rasathane-i Amire adıyla 1868 yılında 74 rakımlı Pera'da kurulan meteorolojik gözlem birimi, hava tahminlerini telgrafla ilgili kuruluşlara iletiyordu. 10 Temmuz 1894'de 1349 kişinin hayatını kaybettiği tahmini 7 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 2. Abdülhamid, İtalya'dan getirttiği cihazlarla deprem araştırmalarına başladı. 1909'daki 31 Mart ayaklanmasında tahrip edilince Maçka'ya taşınan rasathane, 1911 yılında, bugünkü yerinde, İcadiye Tepesi'ne faaliyete geçti. 1936'da ilk kez "Kandilli Rasathanesi" ismini alan kurum, sismik gözlemlerin yanı sıra astronomik gözlemlere de kesintisiz olarak devam etti. Rasathane 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanınca eğitim ve araştırma faaliyetlerine başladı ve "Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi" adını aldı. NAMAZ VAKİTLERİ KANDİLLİ'DEN SORULUYORDU İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından, TBMM'de 7. ve 8. dönemlerde Konya milletvekili olan Fatin Gökmen, Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu ve ilk müdürüydü. Astronomi laboratuvarının hikayesini, Kandilli'de 37 yıldır rasat çalışmaları yapan Astronomi Laboratuvarı Şefi Gökbilimci Hülya Yeşilyaprak anlattı. Yeşilyaprak, "Astronomi laboratuvarı, rasathanenin en eski bölümlerinden. Zaman ve Güneş servislerinin birleşimi ile çalışmalarına günümüzde de devam ediyor. Toplumun ihtiyacı olduğu için zaman ve astronomi servisleri ilk rasathanede de bulunuyormuş. 31 Mart Vakası sonrasında Fatin Gökmen hoca rasathanenin yeniden faaliyete geçirilmesi için görevlendiriliyor ve rasathane yeniden çalışmaya başlıyor. İlk olarak zaman bölümünde Devlet Demiryolları ve PTT için yıldız gözlemi çalışmaları başlıyor. Bu sayede zaman tayini yapılıyor ve doğru zamanlar bildiriliyor. 1974 yılına kadar da namaz vakitleri Kandilli Rasathanesi tarafından belirleniyor. Ayrıca Hicri ve Kameri aybaşlarının belirlenmesi konusunda ise bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

1950'LERDE ADLİ ASTRONOMİ BAŞLIYOR Kandilli Rasathanesi, Astronomi Laboratuvarı'nda sürdürülen bir diğer çalışma ise Adli Bilimler'in bir dalı olan Adli Astronomi. Hülya Yeşilyaprak, Adli Astronomi alanında yaptıkları çalışmaları ise, "Adli Astronomi 1950'li yıllarda başlıyor. Örneğin ölümlü bir trafik kazası oluyor ya da beni çok üzen bir konu özellikle tarlalarda insanlar birbirlerini yaban domuzu sanıp vuruyor. Bu örneklerde olduğu gibi daha çok ağır ceza davalarındaki olaylarda, hâkimler Ay safhasını ve Ay'ın aydınlatma gücünü bizlere soruyorlar. Ortam o kadar karanlık mıydı? Hırsızlık vakalarında Güneş'in doğuş ve batış saatleri soruluyor. Şu anda da yetkili yani resmi bilirkişi olarak bu görevi devam ettiriyoruz" şeklinde anlattı. O TELESKOP BİRAZ PARA BİRAZ BUĞDAYLA ALINDI Kandilli Rasathanesi'nin Astronomi Laboratuvarı'nda Türkiye'nin en eski ve hâlâ aktif şekilde çalışan teleskobu bulunuyor. Bu teleskopla Güneş'in fotosfer tabakası üzerinde yapılan rasat çalışmaları ise yıllardır kesintisiz şekilde devam ediyor. Hülya Yeşilyaprak, ilk olarak 1918 yılında sipariş edilen teleskobun ilginç öyküsünü ise şöyle anlattı:

"1918 yılında Fatin Gökmen hoca çok büyük bir cesaretle teleskobu sipariş ediyor. O dönemde de I. Dünya Savaşı var, yurdumuz işgal edilmiş, Mondros Mütarekesi var. Sipariş edilen teleskop tabii ki gelemiyor. Ancak savaş bittikten ve cumhuriyetin kurulmasından sonra Fatin Gökmen teleskop siparişini Ankara'ya hatırlatıyor. Eski hocalarımızın ifadesine göre biraz para, biraz da buğday verilerek o zamanki koşullarda teleskop Türkiye'ye getiriliyor. 1947 yılından beri de bu teleskop sayesinde Güneş gözlemimizi 75 yıldır sürdürüyoruz. Bayramlar ve tatiller dâhil, her gün rasat yapılıyor. Rasatlardan elde ettiğimiz verileri Brüksel'de Güneş leke sayılarını toplayan bir veri merkezi ile paylaşıyoruz. Bu merkez Belçika Kraliyet Rasathanesi bünyesinde görev yapıyor. Ayrıca Amerika'da Ulusal Merkezler bünyesinde bulunan çeşitli veri merkezleri de var. Bu merkezlerin ara yüzleri üzerinden sürekli veri paylaşımı yapıyoruz." TARİHİ TELESKOBU KULLANAN İLK KADIN GÖKBİLİMCİ Hülya Yeşilyaprak aynı zamanda rasathanedeki teleskobu kullanan ilk kadın personel. Fatin Gökmen'in zaman hesaplamaları için bir kadın personel almak istediği, "Acaba bu kadar heybetli bir teleskopta kadınlar çalışabilir mi" diye de çekindiğini anlatıyor Hülya Yeşilyaprak.