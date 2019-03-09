154 yıllık Osmanlı hanında restorasyon çalışmaları sürüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve günümüzde çok az örneği bulunduğu belirtilen 154 yıllık Veli Paşa Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun bir dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı.

Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişinde bulunan 35 odalı otel kısmıyla 1914 yılında çıkan yangında büyük oranda hasar gördü.

Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı. Tarihi han, geçtiğimiz yıllarda da Çorum Belediyesi tarafından turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralandı.

Çorum Belediyesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) mali desteğiyle başlattığı yaklaşık 6 milyon lira bütçeli restorasyon projesinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi handa 1,5 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında bağdadi ve tavan işlemleri sona erdi.