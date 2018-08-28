155'e kendi düğününü ihbar etti!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Y.Ç, dün 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini ve düğün töreni yapılacağı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünün yapıldığı Karapürçek Mahallesi'ndeki salona operasyon düzenledi.
ANNE İLE DAMAT GÖZALTINDA
Küçük kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve babası ile damat T.Ç. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis ekiplerince koruma altına alınan çocuğun ise Sosyal Hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
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