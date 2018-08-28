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155'e kendi düğününü ihbar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nim kanayan yarası çocuk gelinler ile ilgili haberler bitmek bilmiyor. Ankara'da bir çocuk neredeyse zorla gelin ediliyordu. 14 yaşındaki kız çocuğu düğün günü 155'i arayıp ihbarda bulundu. Polis düğün salonuna operasyon yapıp anne ile damadı gözaltına aldı.

155'e kendi düğününü ihbar etti!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Y.Ç, dün 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini ve düğün töreni yapılacağı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünün yapıldığı Karapürçek Mahallesi'ndeki salona operasyon düzenledi.

ANNE İLE DAMAT GÖZALTINDA

Küçük kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve babası ile damat T.Ç. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis ekiplerince koruma altına alınan çocuğun ise Sosyal Hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

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