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155 yıllık gelenekle sigaraya karşı maniler söylediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 03:02 | Son Güncelleme

Amasya Belediyesi bando ekibi 155 yıllık Ramazan geleneği olan vatandaşları bando ile sahura kaldırma geleneğini sigaraya karşı maniler söyleyerek farkındalık oluşturdu.Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğinde üstü açık otobüsle bando takımı sigaranın bırakılması ile ilgili maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı.

155 yıllık gelenekle sigaraya karşı maniler söylediler

Amasya Belediyesi bando ekibi 155 yıllık Ramazan geleneği olan vatandaşları bando ile sahura kaldırma geleneğini sigaraya karşı maniler söyleyerek farkındalık oluşturdu.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğinde üstü açık otobüsle bando takımı sigaranın bırakılması ile ilgili maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü kapsamında ve sigara kullanımının azaltılması ve bırakılması için farkındalık oluşturdu.
Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, tütünün Türkiye ve dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Bugün burada sahur programı nedeniyle her ilde sahur davulcularının olduğu ama Amasyamızda sahur davulcusu yerine bir bando takımı var. Bu bando takımı 150 yıllık gelenek. Bugün bando takımı bizler için sigarayı bırakma adına, farkındalık oluşturma adına çaldılar ve güzel maniler söylediler. Amasyamızda 150 yıllık gelenek var, bando takımı ile sahura kaldırılıyor. Bando takımı sağlık için çaldılar ve söylediler. Sağlık için 5 tane mani söylediler. Bugün hem sahura kaldırdılar vatandaşımızı hem de sigarayı bırakmak adına bir farkındalık oluşturdular” dedi.
Yeşilay Amasya Şube Başkanı Yusuf Uludağ ise, "Tütün mamulleri diğer bağımlılıkların birici basamağı olduğu için ülkemizdeki çok zararlı alışkanlıkların biri. Biz de buna dikkat çekmek için bu yıl Ramazan konseptiyle davulcuların mani söylemesi şeklinde yapacaktık fakat burada bulunan bando ekibimizin aracılığıyla, 150 yıllık bando ekibimizin aracılığıyla dikkat çekmek için bu organizasyonu yaptık” diye konuştu.
Bando ekibi Ramazan bitene kadar vatandaşları sigarayı bırakmaları için maniler söyleyerek sahura kaldıracak.

155 yıllık gelenekle sigaraya karşı maniler söylediler

155 yıllık gelenekle sigaraya karşı maniler söylediler

155 yıllık gelenekle sigaraya karşı maniler söylediler

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