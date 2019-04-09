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155’e gelen en güzel asılsız ihbar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

Aşkale Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline kutlama düzenlendi.

155’e gelen en güzel asılsız ihbar

Aşkale Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline kutlama düzenlendi. 155 Polis İmdat Hattı’na okulda kavga olduğu ihbarı yapıldı. Hemen olay yerine gelen ekipler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı onuruna Aşkale Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Öğrenci Konsey Başkanlığı ortaklığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne sürpriz yapıldı. Alo 155 İhbar Hattı aranarak Meslek Yüksek Okulunda kavga ihbarı yapıldı. İhbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine geldi. Okul bahçesine gelen ekipler güzel bir sürprizle karşılaştı. Kavga yerine bahçede onları Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Kadir Bakırcı, öğretim görevlileri ve ellerinde Türk bayrakları ile öğrenciler karşıladı.

Olaya müdahale etmek için Emniyet Müdür Vekili Komiser Cesur Öner’in başında olduğu ekipler Karadeniz Marşı eşliğinde karşılandı. Sürprizden habersiz okula gelen Emniyet mensupları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pasta kesen öğrenciler polis memurlarına ikram ettikten sonra okul bahçesinde hep birlikte halay çekti.

155’e gelen en güzel asılsız ihbar

155’e gelen en güzel asılsız ihbar

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