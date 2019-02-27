155'i arayıp, devlet büyüklerine hakaret edince tutuklandı

Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de alkol aldıktan sonra 155 Polis İmdat hattını arayıp, devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği öne sürülen Mustafa Tolu (27), tutuklandı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan işsiz Mustafa Tolu, 2 gün önce akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra cep telefonundan 155 Polis İmdat hattını aradı. Mustafa Tolu, telefonda devlet büyüklerine, polis ve jandarmaya küfretti. Telefonda görevli polisin, "Bu şekilde konuşmayın, sözlerinize dikkat edin" şeklindeki uyarılarına rağmen Tolu, hakaretlerini sürdürdü. Cep telefonu ile konuştuğu sırada polis, Mustafa Tolu'nun yerini belirleyerek evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tolu, 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı. Adliyeden elleri kelepçeli çıkartılan Tolu, gazetelerin, 'neden hakaret ettiniz' sorusuna cevap vermedi. Mustafa Tolu, ekip aracıyla cezaevine götürüldü.

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