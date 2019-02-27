HABER

155'i arayıp, devlet büyüklerine hakaret edince tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de alkol aldıktan sonra 155 Polis İmdat hattını arayıp, devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği öne sürülen Mustafa Tolu (27), tutuklandı.

155'i arayıp, devlet büyüklerine hakaret edince tutuklandı

Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de alkol aldıktan sonra 155 Polis İmdat hattını arayıp, devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği öne sürülen Mustafa Tolu (27), tutuklandı.
Melikgazi ilçesinde yaşayan işsiz Mustafa Tolu, 2 gün önce akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra cep telefonundan 155 Polis İmdat hattını aradı. Mustafa Tolu, telefonda devlet büyüklerine, polis ve jandarmaya küfretti. Telefonda görevli polisin, "Bu şekilde konuşmayın, sözlerinize dikkat edin" şeklindeki uyarılarına rağmen Tolu, hakaretlerini sürdürdü. Cep telefonu ile konuştuğu sırada polis, Mustafa Tolu'nun yerini belirleyerek evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tolu, 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı. Adliyeden elleri kelepçeli çıkartılan Tolu, gazetelerin, 'neden hakaret ettiniz' sorusuna cevap vermedi. Mustafa Tolu, ekip aracıyla cezaevine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

155'i arayıp, devlet büyüklerine hakaret edince tutuklandı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulunduKırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.