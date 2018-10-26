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155'i arayıp intihar edeceğini söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

ÇORUM'da işsiz olduğu için bunalıma giren Nihat K., (25) inşaat halindeki belediye binasına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

155'i arayıp intihar edeceğini söyledi

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da işsiz olduğu için bunalıma giren Nihat K., (25) inşaat halindeki belediye binasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Nihat K. bu sırada 155'i arayıp intihar edeceğini polise de haber verdi.
Olay, dün akşam Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı süren belediye hizmet binası inşaatına gelen Nihat K., 4'üncü kata çıkıp 155 polis imdat hattını arayıp işsiz olduğu için intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Nihat K.'nin bulunduğu kata çıkıp onu ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan Nihat K., inşaattan indirilerek sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılan Nihat K.'nin karakolda ifadesi alındı.

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