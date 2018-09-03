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156 kilo esrar ve 1192 kök Hint kenevirine 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 156 kilo 700 gram esrar ile 1192 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

156 kilo esrar ve 1192 kök Hint kenevirine 3 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 156 kilo 700 gram esrar ile 1192 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sarayköy ilçesinde uyuşturucu madde satıldığını öğrenen jandarma ekipleri, dün operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişinin kaldığı eve baskın yapan ekipler, 156 kilo 700 gram kubar esrar ile evin yakınındaki ormanlık alanda yetiştirilmiş 1192 kök dişi Hint keneviri, ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.

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