156 yıllık konağın yarım asırlık sakinleri

Konakta 8 çocuk büyüten 78 yaşındaki Zübeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 53 yıl önce babasının konağın bir bölümünü aldığını, o dönem harabe durumda olan bölümü onarıp uzun yıllar anne ve babasıyla burada hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Sait Paşa Mahallesinde Sait Paşa tarafından 156 yıl önce ikamet etmek amacıyla bin metrekarelik alanda yaptırılan konak, haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da 1863'te ünlü şair kardeşler Süleyman Nazif ve Ali Faik Ozansoy'un babası Sait Paşa tarafından yaptırılan konak, ilerleyen yıllarda araya örülen duvarlarla 3 bölüme ayrılarak 3 aileye sıcak yuva oldu.

Mahallede komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade eden Doğan, 53 yıldır aynı ailelerle komşuluk yaptıklarını belirtti.

Doğan, "Kardeş olanlar bile bu kadar yıl yan yana duramaz. Fakat biz komşuluk ilişkilerini halen sürdürüyoruz. Birbirimizden memnun olduğumuz için ev değiştirmeyi düşünmedik. Çok samimiyiz. Çocuklarımızı bir arada büyüttük." dedi.

6 çocuk annesi 72 yaşındaki Münevver Yılmaz, konağın bir bölümünün kayınpederi tarafından alındığını, kendisinin de buraya gelin geldiğini anlatarak, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin vefat etmesinin ardından konakta 6 çocuğu ile kaldığını anlattı.

Komşuluk ilişkisi ve konağın güzelliği nedeniyle başka bir eve geçmeyi düşünmediğini aktaran Yılmaz, çocuklarını evlendirdiğini ancak konakta yaşamaya devam ettiğini belirtti.

"Komşularımla kardeş gibiyiz. Çok mutluyum. Yerimiz çok güzel. Çocuklarım çok modern, lüks dairelerde oturuyor. Beni de çağırıyorlar ama gitmiyorum. Sanki o evler bana zindan. Burada nefesim açılıyor. Çok şükür çok memnunum. Kayınpederim nur içerisinde yatsın, bana bu evi bıraktı" ifadelerini kullanan Yılmaz, evin hem kışlık hem yazlık gibi olduğunu dile getirdi.