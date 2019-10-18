15’inci Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Antalya’da başladı

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 15’inci Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 17 Ekim Perşembe akşamı düzenlenen açılış oturumuyla Antalya’da başladı. 4 gün sürecek kongrede 200’den fazla yerli ve yabancı uzman, dünyanın en sık rastlanılan ikinci kanser türü olan meme kanseri ve diğer meme hastalıklarına dair yeni tedavi yöntemlerine dair bilgi paylaşacak.

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi bu sene 15’inci kez Antalya’da düzenleniyor. 17 Ekim Perşembe günü açılışı yapılan ve 20 Ekime kadar sürecek olan kongrede, Prof. Dr. Vahit Özmen’in başkanlığında meme hastalıkları konusunda araştırmalar yapan 200’den fazla ulusal ve uluslararası uzman bir araya gelecek.

Kongre açılışında katılımcılara hitap eden Kongre Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, "Daha önce düzenlemiş olduğumuz ve oldukça geniş katılıma ulaştığımız kongrelerdeki deneyimlerimize de bakarak, sizlerle birlikte meme hastalıklarının pek çok yönünü ele alacağımız üst düzey bir bilimsel kongre düzenleyeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.