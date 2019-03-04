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15'liler Dernek Başkanı İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

TOKAT 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (52), Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı kutlamaları etkinlikleri kapsamında İstanbul'dan Çanakkale'ye vefa yürüyüşü yapıyor.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TOKAT 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (52), Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı kutlamaları etkinlikleri kapsamında İstanbul'dan Çanakkale'ye vefa yürüyüşü yapıyor.

İstanbul Esenyurt'tan 4 gün önce elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola tek başına çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, bugün Tekirdağ'a ulaştı. Yol boyunca vatandaşlardan büyük sevgi ve ilgi gördüğünü söyleyen Gümüş, zaman zaman yürürken zorlandığını söyledi. Çanakkale'ye kadar yürüyerek, orada düzenlenecek törenlerde yanındaki Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini belirten Gümüş, şunları söyledi:

"Bu yürüyüşü başlatma sebebim şu. Arkadaşlar tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak diyorum. Çünkü şu anki gençliğimize bunu vermek için, bu duyguları vermek için yürüyorum. İstanbul Esenyurt'tan yola çıktım. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da mabedimize saldırdılar. Biz bunları bertaraf ettik. Çünkü biz, Nene Hatun'un torunlarıyız, Tokat 15'linin, Alparslan'ın, Yavuz'un torunlarıyız. Biz bu vatanımıza, bu devletimize sahip çıkmak için bir farkındalık yaratmak için yürüyorum. Tüm şehitlerimiz için, 15 Temmuz şehitleri için, Çanakkale'deki şehitlerimiz için yürüyorum. Oradan Çanakkale yürüyüp şehitlikte sonlandıracağım yürüyüşümü. Orada Fatiha okuyacağım ve tekrar İstanbul'a geri dönüş sağlayacağım. Dört gündür yoldayım, İstanbul Esenyurt'tan başladım. Bugün Tekirdağ'a kadar gelebildim. Bugünlük bir 10 kilometre daha yürüyeceğim. Yani günlük 20-25 kilometre yürüyorum. 18 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza bu bayrağı hediye edeceğim."

Yaptığı vefa yürüyüşü sırasında yaşadığı zorlukları anlatan Saffet Gümüş, "Köpekler var, zaman zaman saldırıyorlar. Aileler, insanlar bayrağı görünce çay söylüyorlar. Yemek verenler var. Çok sevgi gösterileri var, araçlar, kamyonlardakiler daha çok şahit oluyor. Kamyoncular sevgi gösterileri yapıyorlar. En çok onlar korna çalıyor. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Toplam 375 kilometre yol yürüyeceğim" dedi.

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