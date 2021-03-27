16.1 değerde ekranıyla da dikkat çekiyor

Huawei, bu ürünü için IPS ekran teknolojisinden faydalanıyor. FHD çözünürlük sunan ve 300 nit parlaklık değeri bulunan cihaz, özellikle iç mekan kullanımlarında başarılı görüntüleme performansı sunuyor. Bazı Huawei modellerinde “kare görüntüleme” var bildiğiniz gibi. Bu üründe ise 16:9 görüntüleme mevcut. Yani standart bir çözüm diyebiliriz. Ek olarak, uzun çalışma süreçlerinde gözlerinizin zarar görmemesi için ekranda göz konforu modu da bulunuyor.

Cihazın genellikle büyük tuşlara sahip bir klavyesi var. Türkçe karakter desteğinin sunulduğu klavye, aynı zamanda alttan aydınlatma sistemine sahip ve bu sistemi istediğiniz an açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz.

MateBook D16, bir de parmak izi okuyucu sensöre sahip. O da güç tuşunun üzerinde yer alıyor ve çok hızlı cevap verebiliyor. Güvenli deneyimler için kullanmanızı öneriyoruz.

Peki ya kamera nerede? Genelde laptopların ekran çerçevesinde kameraya da yer verilir. Huawei ise pek çok modelinde olduğu gibi bu modelinde de kamerayı tuşların arasına gömmüş. Bu sayede hem daha ince ekran çerçevesi elde ediliyor, hem de kamerayı kullanmadığınız esnalarda “Acaba birileri beni izliyor mudur?” şüphesi ortadan kalkıyor. Tabii kamera açıkken o esnada klavyeyi de kullanıyorsanız, bazen parmaklarınız görüş açısını bozabiliyor.