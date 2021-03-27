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16.1 değerde ekranıyla da dikkat çekiyor

27.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1.74 kilo ağırlığında ve 18,4mm kalınlıkta. Bu ürünü bir yerden bir yere taşımak ve ihtiyacınız olduğu an kullanıma hazır hale getirmek oldukça kolay. Üstelik 16.1 inç bir ekrana sahip.

16.1 değerde ekranıyla da dikkat çekiyor

Huawei, bu ürünü için IPS ekran teknolojisinden faydalanıyor. FHD çözünürlük sunan ve 300 nit parlaklık değeri bulunan cihaz, özellikle iç mekan kullanımlarında başarılı görüntüleme performansı sunuyor. Bazı Huawei modellerinde “kare görüntüleme” var bildiğiniz gibi. Bu üründe ise 16:9 görüntüleme mevcut. Yani standart bir çözüm diyebiliriz. Ek olarak, uzun çalışma süreçlerinde gözlerinizin zarar görmemesi için ekranda göz konforu modu da bulunuyor.

Cihazın genellikle büyük tuşlara sahip bir klavyesi var. Türkçe karakter desteğinin sunulduğu klavye, aynı zamanda alttan aydınlatma sistemine sahip ve bu sistemi istediğiniz an açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz.

MateBook D16, bir de parmak izi okuyucu sensöre sahip. O da güç tuşunun üzerinde yer alıyor ve çok hızlı cevap verebiliyor. Güvenli deneyimler için kullanmanızı öneriyoruz.

Peki ya kamera nerede? Genelde laptopların ekran çerçevesinde kameraya da yer verilir. Huawei ise pek çok modelinde olduğu gibi bu modelinde de kamerayı tuşların arasına gömmüş. Bu sayede hem daha ince ekran çerçevesi elde ediliyor, hem de kamerayı kullanmadığınız esnalarda “Acaba birileri beni izliyor mudur?” şüphesi ortadan kalkıyor. Tabii kamera açıkken o esnada klavyeyi de kullanıyorsanız, bazen parmaklarınız görüş açısını bozabiliyor.

Laptop, AMD Ryzen 5 4600H İşlemciyle geliyor. Temel olarak 3GHz değerde çalışan orta seviye bu işlemciye 16GB DDR4 RAM ve 512GB SSD depolama eşlik ediyor. İsterseniz 2TB’a kadar SSD’yi artırma imkânınız da var. Ayrıca, Huawei’nin 8GB RAM seçeneği sunduğunu da ekleyelim.

Peki performans nasıl? Bu laptop, gündelik kullanım, iş kullanımı ve ders amaçlı kullanımlar için ideal. Gerek tasarım yapısı gerekse de sunduğu performans, size pek çok imkân sunuyor. ister tasarım yapıyor olun, ister video montaj işleriyle uğraşıyor olun. Peki ya oyunlar? Bu bir oyun bilgisayarı değil, ama yine de pek çok oyunu düşük – orta grafik ayarlarında oynayabilirsiniz. Örneğin biz, PUBG’yi bazı ayarları kapalı ve bazı ayarları yüksek olmak üzere 35-45 FPS arası performansta oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde bile cihazda sesli çalışma ve yüksek ısı düzeyiyle karşılaşmadık.

Huawei MateBook D16, bünyesinde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi kablosuz teknolojileri barındırıyor. Laptop, aynı zamanda Huawei Share özelliğine de sahip. Yani destekleyen bir Huawei telefonunuz varsa, laptop ile kablosuz bağlantı kurabilir, dosya paylaşımı ve görüntülü görüşmeler gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Huawei
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