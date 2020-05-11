16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı

Erdoğan, dört günlük sokağa çıkma yasağının da aralarında bulunduğu bir dizi önlem açıkladı.İlk koronavirüs valkasının tespit edildiği 10 Mart'ın üzerinden 2 ay geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücadeleyi başarıyla devam ettirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni vaka ve ölüm sayısı ile yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının giderek azaldığını belirtti.

Kurallara riayet ettikleri için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan hayatın artık yeni bir düzene göre sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

"Bunun için vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor” diyen Erdoğan ekledi "Bu tablo bize uzunca süre hayatımızı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor.”

Erdoğan bugüna kadar salgın nedeniyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldıklarını, karantinanın 300'ünde sona ererken 112'sinde devam ettiğini kaydetti.