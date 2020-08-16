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  4. 16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 20:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedenli 19 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. Yeni tespit edilen vaka sayısı ise bin 192 oldu.

16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.

korona

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.

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