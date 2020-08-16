16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WhfNAwtyMY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020

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