16 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump’ın CIA eski başkanlarından John Brennan’ın gizli verilere erişim yetkisini iptal etmesinin büyük tartışma yarattığını yazıyor. Gazete, Trump’ın eleştirileri susturmaya ve kendi siyasi meselelerine odaklanılmasını engellemek için dikkatleri dağıtmaya çalışmakla suçlandığını bildiriyor. Habere göre Beyaz Saray geçtiğimiz ay Brennan ve FBI eski başkanı James Comey’nin yanı sıra CIA eski başkanlarından Michael Hayden, ulusal güvenlik eski danışmanlarından Susan Rice, ulusal istihbarat eski direktörlerinden James Clapper ve FBI eski başkan yardımcılarından Andrew McCabe’in de gizli verilere erişim yetkilerinin iptal edilmesinin söz konusu olabileceğini bildirdi. CIA eski bakanlarından John Brennan, Başkan Trump’ı ve icraatlarını en sert eleştiren isimlerin başında geliyor. FBI eski başkanı James Comey, yaptığı açıklamada Trump’a yüklendi ve “Demokrasilerde gizli verilere erişim yetkileri, seçmenlerin dikkatini dağıtma amacıyla oynanan siyasi oyunlara alet edilmemelidir. Başkan, Putin ve Kim Jong Un gibi despot ve diktatörlerle dostluk kuruyor. Bu kişiler, Başkan’ın tehdit ettiği ve düşman ilan ettiği John McCain ve John Brennan gibi vatanseverlerle tam bir tezat oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Gazete, Trump’ın Brennan’la ilgili kararının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu ve Beyaz Saray’daki eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman’ın kendisini ırkçılıkla suçlayan yeni kitabının yarattığı medya fırtınası üzerindeki dikkatleri dağıtma amacı taşıdığı yorumunda bulunuyor.

New York Times ise geçtiğimiz yıl Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’den yapılan açıklamada Amerika’da narkotik ilaçların aşırı dozda kullanımının yol açtığı ölümlerin sayısının 72 bini bulduğunun bildirildiğini yazıyor. Gazete, bu sayının, bir önceki yıla oranla yüzde 10’luk bir artışa işaret ettiğini ve HIV virüsü, trafik kazaları ve silahlı şiddetin yol açtığı ölümlerin toplamından daha çok olduğunu kaydediyor. Habere göre ilaç bağımlılığının yol açtığı ölüm vakalarının sayısının artmasında iki etken belirleyici oldu. Bunlardan ilki opioid yani reçeteyle satılan afyon bazlı ağrı kesici ilaç kullananların sayısının artması. Diğeri ise ilaçların giderek daha öldürücü güce sahip olması. Brown Üniversitesi’nden kamu sağlığı uzmanı Brandon Marshall’a göre bağımlılık yaratan ilaç krizini etkileyen en önemli unsurlardan biri, ilaç arzı kaynaklarının değişmesi. Uzman, fentanil gibi güçlü sentetik opioid ağrı kesicilerin sokaklarda satılan eroin, kokain, metanfetamin ve antidepresan ilaçlara karıştırıldığını kaydediyor. Farklı uyuşturucu maddelerden elde edilen karışımların doz aşımının etkisi, çok daha öldürücü oluyor. Gazete, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele için Kongre’nin birkaç yasa tasarısı üzerinde çalıştığına dikkat çekiyor. Temsilciler Meclisi’nden geçen ancak henüz Senato gündemine gelmeyen bir tasarı, doktorların daha az opioid ağrı kesici reçetesi yazmasına odaklanıyor. Tasarı paketinin kapsamının, opioid bağımlılarına tedavi seçenekleri sunulmasını da içerecek şekilde genişletilmesi de Kongre’nin gündeminde.