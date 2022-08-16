16 Ağustos Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi: Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ - BEDAŞ arıza sorgulama!

16 Ağustos Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok vatandaş arama motorlarında "Elektrikler ne zaman gelecek?", "Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 16 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ arıza ve bakım bilgisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 16 AĞUSTOS 2022 SALI

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 16 Ağustos Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 AĞUSTOS SALI İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

