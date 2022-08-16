16 Ağustos Salı İstanbul planlı su kesintisi listesi: Sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler hangileri?

16 Ağustos Salı İstanbul planlı su kesintisi listesi, 16 Ağustos 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki "Sular ne zaman gelecek?", "Su kesintisi olan ilçeler hangileri?" İşte 16 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

16 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

16 Ağustos 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

