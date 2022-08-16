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16 Ağustos Salı İstanbul planlı su kesintisi listesi: Sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler hangileri?

16.08.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ağustos Salı İstanbul planlı su kesintisi listesi, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 16 Ağustos 2022 Salı günü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar internette "Sular ne zaman gelecek?" "Su kesintisi olan ilçeler hangileri?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 16 Ağustos Salı günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

16 Ağustos Salı İstanbul planlı su kesintisi listesi: Sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler hangileri?

16 Ağustos Salı İstanbul planlı su kesintisi listesi, 16 Ağustos 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki "Sular ne zaman gelecek?", "Su kesintisi olan ilçeler hangileri?" İşte 16 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

su kesintisi

16 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

16 Ağustos 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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