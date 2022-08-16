HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

16.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 16 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşecek. Son yapılan çekilişte 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. Peki 16 Ağustos Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Ağustos 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. Peki 16 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

16 AĞUSTOS SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 20 kişi 20.998,80 TL'nin sahibi olmuştu.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 13, 14, 15 ,37, 38 ,45 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'KYK yurdunda Araplar kalıyor' iddiasına açıklama geldi!'KYK yurdunda Araplar kalıyor' iddiasına açıklama geldi!
Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Vali Şahin duyurduŞiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Vali Şahin duyurdu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktıTürkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.