16 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Senato'daki Demokrat Partililer'in lideri Chuck Schumer'ın azil süreci kapsamında Başkan Trump'ın Senato'da duruşmasının nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bir öneri hazırladığını yazıyor. Gazete, Senato'daki duruşmada ”tüm gerçeklerin tam olarak ve adilce ele alınması için” Beyaz Saray'ın daha önce ibraz etmeyi reddettiği belgeleri ve ifade vermesini engellediği tanıkları da öneri kapsamına aldığını kaydediyor. Habere göre Schumer, öneriyi bir mektupla Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Partili Mitch McConnell'a iletti. Schumer'ın amacı, Senato'daki yargı sürecinin kapsamı ve biçimi konusunda Cumhuriyetçiler'le müzakere etmek. Schumer, mektubunda, duruşmanın 7 Ocak 2020'de başlamasını ve daha önce ifade vermeyen Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney ve Başkan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görgü tanığı olarak ifadelerine başvurulmasını talep ediyor. Senato'daki duruşmanın kısa sürmesini tercih eden McConnell ise duruşmanın şekillenmesi için Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone ile eşgüdümlü olarak çalıştığını bildirdi.

New York Times bugün ayrıca Amerika'nın iki Çin Büyükelçiliği yetkilisini, Virginia eyaletinin Norfolk kentinde bulunan ve hassas öneme sahip bir askeri üsse gitmeleri üzerine geçtiğimiz Eylül ayında sınır dışı ettiğini yazıyor. Böylelikle Amerika, 1987'den beri ilk kez casusluk şüphesiyle Çinli diplomatları sınır dışı etmiş oldu. Amerikalı yetkililer, Çinli yetkililerden birinin diplomat kılıfı altında faaliyet gösteren istihbarat ajanı olduğuna inanıyor. Habere göre Washington ve Pekin'in kamuoyuna açıklamadığı bu olay, Trump Yönetimi içinde, Çin'in Amerika'daki casusluk faaliyetlerini yoğunlaştırdığı kaygılarını pekiştirdi. Amerikalı istihbarat yetkililerine göre Çin, Amerika'ya karşı diğer tüm ülkelerden daha ciddi bir casusluk tehdidi oluşturuyor. Son aylarda diplomatik pasaport sahibi Çinli yetkililerin Amerikan araştırma ya da askeri tesislerine habersiz giriş yapma cüretinin arttığı gözleniyor. Sınır dışı edilen iki Çinli yetkilininse eşleriyle birlikte Norfolk'taki üsse geldikleri, kendilerini takip eden Amerikalı askeri personelden kaçmayı başardıkları ve ancak itfaiye araçlarının yollarını kesmesi üzerine durdukları öğrenildi. Gazete, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın son yaşanan olaydan sonra 16 Ekim'de Çinli diplomatların faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik bir karar aldığını bildiriyor. Karara göre Çinli diplomatların bundan böyle yerel yetkililer ya da eyalet yetkilileriyle görüşme yapmadan ya da eğitim ve araştırma kurumlarını ziyaret etmeden önce bunu ilgili makamlara bildirmeleri gerekecek.

Washington Post ise Madrid'de iki haftadır süren ve 200 ülkeden delegelerin katıldığı İklim Zirvesi'nin somut bir sonuca varılamadan sona erdiğini yazıyor. Habere göre uzmanların iklim değişikliğine karşı önlem almak için gereken zamanın giderek daraldığı uyarılarına rağmen küresel ısınma konusunda birçok mesele, çözüme kavuşturulamadı. Müzakereciler, zirvenin en önemli hedeflerinden biri olan, en çok karbon salımı yapan ülkeleri 2020'den itibaren iklim değişikliğiyle daha atılgan bir şekilde mücadeleye ikna etme hedefine ulaşamadı. Zirveye başkanlık eden Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt, ”Tatmin olmadık. Tarafların vardığı anlaşmalar yetersiz kaldı,” ifadelerini kullandı. Katılımcı ülkeler, adil ve şeffaf karbon takası sistemi ve yoksul ülkelerin yükselen deniz seviyeleri ve kuraklık gibi iklim değilikliğinin etkileriyle mücadele etmelerine olanak tanıyacak fonların nasıl sağlanacağı gibi konularda anlaşamadı. Gazete, Madrid'ten çıkan sonucun, gezegenin ısınmasını engelleme konusunda yaşanan uluslararası bölünmelerin ne kadar derin olduğunu gösterdiği yorumu yapıyor.