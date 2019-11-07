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'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

07.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Bir balıkçı teknesinde, mürettabattan 16 arkadaşlarını öldürüp, Güney Kore'ye kaçtıkları iddia edilen iki Kuzey Koreli balıkçı, Kuzey Kore'ye geri gönderildi.

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

İkili geçen Cumartesi günü, Güney Kore karasularına girdikten sonra, gözaltına alınmışlardı.

Güney Kore normalde Kuzey'den kaçanlara iltica hakkı veriyor. Ancak bu vakadaki şüpheliler 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak görüldükleri için Kuzey'e geri gönderildi.

Güney Kore Donanması'nın kalamar avlayan tekneyi alıkoyması iki gün sürdü.

Yonhap Haber Ajansı'nın, yetkililere dayandırdığı haberine göre ikili, geçen ayın sonlarında mürettabatın bir diğer üyesiyle birlikte sert muamelesi yüzünden teknenin kaptanını öldürdüklerini itiraf etti.

Daha sonra da kaptanın öldürülmesine karşı çıkan mürettebat üyelerini teker teker öldürdüklerini, cesetlerini de tekneden attıklarını söylediler.

Üç şüpheli başta Kuzey Kore'ye döndü, ancak biri limanda Kuzey Kore polisi tarafından gözaltın alınınca, diğer ikisi Güney'e kaçmaya karar vredi.

İki şüpheli, askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom'da Kuzey Kore'ye teslim edildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın BBC'ye yaptığı açıklamada, "ciddi suçluların kalmasına izin vermeme kararı al dık" denildi.

20'li yaşlarındaki iki şüphelinin sınırdaki Panmunjom köyünde, askerden arındırılmış bölgede Kuzey'e teslim edidikleri açıklandı.

Böylece ilk kez Güney Kore, Panmunjom üzerinden Kuzey Korelileri sınırdışı etmiş oldu. Kuzey ve Güney Kore arasında bir suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.

Kuzey Kore'den kaçanlar, genelde önce Güney Kore istihbaratı tarafından sorgulanıyor ve salıverilmeden önce hükümetin yeniden eğitim merkezlerinde vakit geçiriyor.

Çoğu Kuzey Koreli Çin üzerinden ülkeden kaçıyor. Çin, kaçanları mülteci değil, yasadışı göçmen olarak tanımlıyor ve sık sık zorla Kuzey Kore'ye geri gönderiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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