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16 asırlık köprü yazboz tahtasına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

16 asırlık köprü yazboz tahtasına döndü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.
​Merkez Seyhan ilçesindeki, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri’nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı.
Neredeyse her gün ulaşım için tarihi köprüyü kullandığını söyleyen Sencan Ünlü (40), yazıları görünce hem çok üzüldüğünü, hem de çok öfkelendiğini belirterek, “Tarih zaten yazılmış. Yazılmış olanın üzerini tekrar karalamanın manası var mı? Bu durumun önüne geçilmesi için biraz Adanalıca bir yöntem olacak ama gördüğün an bu yazı yazanları tokatlayacaksın bence. Başka çaresi yok, çünkü engellenemiyor baksanıza” diye konuştu.
İş yerine gitmek için her gün Taş Köprü’nün üzerinden geçtiğini söyleyen Özgür Bulut (33) ise Adana insanının bu tarz olay yüzünden yanlış tanındığını ve bu tür eylemlerin kent imajına zarar verdiğini söyledi. Özellikle tarihi köprüyü görmeye gelen turistlerin bu manzara karşısında hayrete düştüğünü söyleyen Bulut, insanların artık bilinçlenerek tarihe ve kente zarar vermeyi bırakması gerektiğini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

16 asırlık köprü yazboz tahtasına döndü16 asırlık köprü yazboz tahtasına döndü16 asırlık köprü yazboz tahtasına döndü16 asırlık köprü yazboz tahtasına döndü

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