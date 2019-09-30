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16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.
​Merkez Seyhan ilçesindeki, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri’nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Köprüden geçen vatandaşlar, yazılara tepki gösterdi.

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16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı

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