16 ayda partilerin oy oranı nasıl değişti! CHP yüzde 9'dan fazla artarken AK Parti'de büyük kayıp

Ekonomik değişkenler, dış politikadaki hareketlilik, İsrail'in Filistin saldırıları derken siyasi arenada çok hareketli yıllar yaşandı. Bu da partilerin izlediği politikalar doğrultusunda oy oranlarında değişiklik gösterdi. 14 Mayıs seçimlerinin galibi Cumhur İttifakı yerel seçimlerde gözle görülür bir düşüş yaşamıştı. Peki 14 Mayıs 2023'ten sonra partilerin oy oranı nasıl değişti?

CHP ARTTI, AK PARTİ DÜŞTÜ

ASAL araştırma son yayınladığı ankette partilerin aylara göre oy farkını ortaya koydu. Son 16 aylık farka bakıldığı zaman CHP'nin toplamda yüzde 9,2 oranında oyunu artırdığı görülürken AK Parti'nin yüzde 5.8 oranında oy kaybetmesi dikkat çekti.

YÜZDE 30'UN ALTINI GÖRDÜ

Öte yandan dikkat çeken bir sonuç ise AK Parti'nin ilk defa yüzde 30'un altına düşmesi oldu. Araştırmaya göre AK Parti ağustos ayında Türkiye genelinde toplam yüzde 29.8 oranında destek gördü.

*ASAL araştırmanın yayınladığı sonuçlar şu şekilde;

◼️ AK Parti ◼️CHP