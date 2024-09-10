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  4. 16 ayda partilerin oy oranı nasıl değişti! CHP yüzde 9'dan fazla artarken AK Parti'de büyük kayıp

16 ayda partilerin oy oranı nasıl değişti! CHP yüzde 9'dan fazla artarken AK Parti'de büyük kayıp

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.09.2024 11:18
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14 Mayıs seçimleri Türkiye için büyük bir dönüm noktası olmuştu. Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından yerel seçimlerde ciddi oy değişkenliği görülmüştü. Peki son 16 ayda partilerin oy oranı nasıl değişti? AK Parti'yle CHP arasındaki oy farkı kaç oldu? İşte ASAL araştırmanın yayınladığı sonuçlar...

16 ayda partilerin oy oranı nasıl değişti! CHP yüzde 9'dan fazla artarken AK Parti'de büyük kayıp

Ekonomik değişkenler, dış politikadaki hareketlilik, İsrail'in Filistin saldırıları derken siyasi arenada çok hareketli yıllar yaşandı. Bu da partilerin izlediği politikalar doğrultusunda oy oranlarında değişiklik gösterdi. 14 Mayıs seçimlerinin galibi Cumhur İttifakı yerel seçimlerde gözle görülür bir düşüş yaşamıştı. Peki 14 Mayıs 2023'ten sonra partilerin oy oranı nasıl değişti?

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CHP ARTTI, AK PARTİ DÜŞTÜ

ASAL araştırma son yayınladığı ankette partilerin aylara göre oy farkını ortaya koydu. Son 16 aylık farka bakıldığı zaman CHP'nin toplamda yüzde 9,2 oranında oyunu artırdığı görülürken AK Parti'nin yüzde 5.8 oranında oy kaybetmesi dikkat çekti.

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YÜZDE 30'UN ALTINI GÖRDÜ

Öte yandan dikkat çeken bir sonuç ise AK Parti'nin ilk defa yüzde 30'un altına düşmesi oldu. Araştırmaya göre AK Parti ağustos ayında Türkiye genelinde toplam yüzde 29.8 oranında destek gördü.

*ASAL araştırmanın yayınladığı sonuçlar şu şekilde;

◼️ AK Parti ◼️CHP

  • Mayıs 2024 30.6(-5.0) 31.5(+6.2)
  • Temmuz 2024 31.5(-4.1) 33.2(+7.9)
  • Ağustos 2024 29.8(-5.8) 34.5(+9.2)
  • 14 Mayıs 2023 35.6 25.3
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asal sayılar CHP ak parti anket
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