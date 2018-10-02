16 ayrı suçtan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, hırsızlık yaparken yakalanan ve hakkında 16 ayrı suçtan arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Harput Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pancarlık mevkisinde A.D'yi müstakil bir evde hırsızlık yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan A.D'nin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda, 16 ayrı suçtan arandığı ve 7 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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