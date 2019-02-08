16 bin kilometrelik karla mücadele çalışması

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan ili olan Bitlis’te, İl Özel İdaresi tarafından 16 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaparak milyonlarca lira para harcadı.

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, geçtiğimiz ay karla mücadelede 100 bin litre yakıt harcadıklarını belirtti. Aydoğdu, “Bitlis İl Özel İdaresi olarak bugün itibari ile 350 köy ve 298 mezramızdaki 2 bin 451 kilometrelik yol ağımızda karla mücadelemizi yaparak ulaşıma açmış durumdayız. Bu mücadeleyi yaparken bir köye defalarca girip yolunu açmış bulunmaktayız. Bazı köylerimize 3-4 defa girdiğimiz oldu. Bugüne kadar 16 bin kilometre yolda karla mücadele çalışması yaptık. Bunları yaparken yakıt ortalamamız ayda 100 bin litreyi buldu. Karla mücadeleyi 90 personel, 9 şantiye ve 70 iş makinesi ile gerçekleştirdik. Tabi ki gökten gelen rahmeti her zaman iyi niyetle karşılıyor, hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Ekonomik olarak bizlere külfet getiren karla yetişmiş kalifiye personellerimizle mücadele ediyoruz. Bu yaptığımız hizmetten dolayı mutluyuz. Ancak vatandaşlarımızdan tek muzdarip olduğumuz konu, asılsız ihbarlardır. Ancak geçmiş yıllara nazaran vatandaşlarımız daha çok bilinçlenerek, daha az asılsız ihbar gerçekleştirdi. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da minimize olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.