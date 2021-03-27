HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 bin makaron operasyonla ele geçirildi

16 bin makaron operasyonla ele geçirildi

27.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde; R.C.

16 bin makaron operasyonla ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde; R.C. (56) isimli şahsın içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan operasyon neticesinde, Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Kurtlar Köyünde, R.C.’nin aracında yapılan aramada; 10 bin 660 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 5 bin 880 adet makaron, 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Aydın'da vahşet! Evinin önünde öldürüldüAydın'da vahşet! Evinin önünde öldürüldü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Yemek Sepeti kullanıcı bilgilerim çalındı mı? Nasıl öğrenirim?

Yemek Sepeti kullanıcı bilgilerim çalındı mı?

27 Mart koronavirüs tablosu vaka sayıları açıklandı mı? Türkiye'nin güncel korona tablosu

27 Mart korona tablosu

Hüseyin İnal kimdir? İşte MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Hüseyin İnal hakkında bilgiler...

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Hüseyin İnal kimdir?

Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl bedava kullanmışlar

Şaşkına çeviren olay! 33 yıl bedava kullanmışlar

Aydın'da kadın cinayeti! Necla Demirbaş evinin önünde öldürüldü

Aydın'da vahşet! Evinin önünde öldürüldü

Twitter Bekir Göçer dolandırıcılık olayı denir?

Bekir Göçer olayı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.