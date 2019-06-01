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16 bin yetim çocuğun bayramlığı TDV'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "Yurt içinde 5 bin yetim çocuğa kıyafet yardımı yapıldı" - "8 ülkede 11 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtık. Yurt içi ve yurt dışında toplam 16 bin yetim çocuğumuzun gülen yüzü olduk"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yurt içinde ve dışında toplam 16 bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptıklarını bildirdi.

TDV'den yapılan açıklamada, Genel Müdür Polat'ın vakıf gönüllüleri ile birlikte Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Türkmen, Somalili ve Suriyeli ailelere gıda kolisi dağıtımı yaptığı belirtildi.

Polat burada yaptığı açıklamada, ramazan ayının manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıdıklarını dile getirdi.

Polat, ramazanın iklimini tüm dünyada yaşatmak için iyilik kapılarını aralamaya devam ettiklerini belirterek, "Yurt dışında 98 ülkenin 323 bölgesinde olduğu gibi yurt içinde de 81 ilin 725 ilçesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mazlumların dertleriyle hem hal olmaya vakıf olarak devam ediyoruz. Hayır sahiplerine de bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanda yurt içinde 40 bin alışveriş yardım kartı dağıtıldığını ifade eden Polat, "5 bin yetim çocuğa kıyafet yardımı yapıldı. Ülke genelinde il ve ilçe şubeleri tarafından kurulan iftar sofralarında da 1 milyondan fazla kişiyle bir araya gelme imkanı bulduk." diye konuştu.

Polat, yurt dışındaki yardım çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız ve yerel sivil toplum kuruluşları iş birliğinde gerçekleştireceğimiz ramazan yardım programı çerçevesinde, dünyanın farklı coğrafyalarında 102 bin 100 gıda paketi dağıtımı yaparak yaklaşık 200 bin kişiye iftar verdik. Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Yurt içi ve yurt dışında toplam 16 bin yetim çocuğumuzun gülen yüzü olduk. Vakfımız, bu yıl ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 22 milyon 300 bin lira değerinde yardım gerçekleştirdi."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Savaş Polat (TDV) türkiye diyanet vakfı

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