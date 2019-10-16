16 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, dün akşam Demokrat Parti aday adaylarının katıldığı tartışma programının ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, özellikle liberal ekonomi politikalarından ötürü rakiplerinin yoğun eleştirilerinin hedefi oldu. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ise Başkan Trump’ın ailesine yönelik saldırılarını bertaraf etme çabalarından sonra yarışın odağındaki konumunu yitirmeye başladığı gözlendi. Tartışma, Demokrat Parti ön seçim yarışının Elizabeth Warren’ın kamuoyu yoklamalarındaki yükselişiyle birlikte yeni bir evreye girdiğini de kanıtlamış oldu. Warren, rakiplerinin direnişiyle çok fazla yüzleşmek zorunda kalmadan anketlerde hızla yükselmişti. Ancak bu durum, Warren’ın sağlık hizmetleri ve vergi sistemi konusunda pratik olmayan yaklaşımlar benimsemekle suçlanması üzerine dün akşam itibarıyla değişti. Örneğin South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, Warren’ı, önerdiği sağlık sistemini nasıl finanse edeceği konusundaki sorulara kaçamak cevaplar vermekle suçladı. Warren ise rakiplerinin siyasi iradeden yoksun olduğunu iddia etti. Tartışmada silah kontrolü, azil tartışmaları, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyon ve ülkenin en zenginlerine yönelik vergi uygulamaları da gündeme geldi.

Washington Post ise Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın azil soruşturmasını yürüten Demokratlar’ın hedef tahtasına oturduğunu yazıyor. Gazete, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın son günlerde Trump Yönetimi’nden üst düzey bazı yetkilileri sorguladıktan sonra Mulvaney ve Bolton’ı da ifadeye davet edip etmemeyi tartışıyor. Öte yandan Ukrayna’dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili George Kent, dün Kongre’de ifade verdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun eski başdanışmanı Michael McKinley ise bugün kapalı kapılar ardında ifade verecek. Kongre’de yapılan sorgulamalar, Beyaz Saray’ın sadece Ukrayna konusunda değil, kimlerin dış politikada söz sahibi olduğu konusunda da ciddi bir bölünme içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Deneyimli ulusal güvenlik yetkilileri ve Trump yandaşlarıyla Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani arasında dış siyasette söz sahibi olma konusunda bir çekişme yaşandığı, verilen ifadelerden açıkça anlaşılıyor. George Kent, dün Kongre’de, Mick Mulvaney’nin geçen Mayıs ayında Ukrayna politikasının geleneksel çizgiden çıkarılarak Enerji Bakanı Rick Perry, Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland ve Ukrayna Temsilcisi Kurt Volker’ın sorumluluğuna devredildiği bir toplantı düzenlediğini söyledi. Kent, Ukrayna konusunda geri planda kalmasının, gerektiğinde kendilerine “üç ahbap” diyen Perry, Sondland ve Volker’a başvurmasının ve sorumluluğundaki diğer beş ülkeye odaklanmasının istendiğini kaydetti.