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16 Ekim Dünya Gıda Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "Okullarda başlaması planlanan 'okul gıdası' uygulamasının ertelenmesi yanlış olmuştur. Hemen başlanmalıdır" - "Çocuklarda yüzde on obezite oranı büyük bir sorundur. Çocuklarımız çok ciddi risk altında"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, okullarda başlaması planlanan "okul gıdası" uygulamasının ertelenmesinin yanlış olduğunu belirterek, bu uygulamaya hemen başlanması gerektiğini söyledi.

16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenleyen Aycan, dünyada yetersiz beslenme ve bodurluk devam ederken, birçok bölgede de obezitenin hızla arttığını belirtti.

Türkiye'de 5 yaş altı çocukların yüzde 12,2'sinde herhangi bir beslenme yetersizliği sorunu görüldüğünü; genel açlık, yetersiz beslenme, bodurluğun çok nadir olduğunu, özellikle vitamin yetersizliklerinin gözlendiğini söyleyen Aycan, en sık görülen beslenme yetersizliğinin çocuklarda ve kadınlarda anemi olduğunu ve bunun da demir, B12 ve folik asit yetersizliğine bağlı bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de D-vitamini eksikliğinin diğer bir sorun olduğunu ifade eden Aycan, hayvansal protein tüketiminin Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu dile getirdi.

Beslenme yetersizliğiyle ilgili sorunlar yanında aşırı veya yanlış beslenme sorunlarının da yaşandığını belirten Aycan, şunları söyledi:

"Gıda konusu gerek sağlık için gerek egemenlik açısından stratejik bir konudur. Bu nedenle tarımsal üretimi, gıda üretimini en azından sürdürebilir olmalıyız. Yeteri kadar üretmeli, uygun fiyatlarla vatandaşa gıda sunmalıyız. Yeterli ve dengeli beslenme için bu zorunluluktur. Hala Türkiye'de gıda fiyatları yüksektir. Hane harcamalarının yüzde 20'si gıda harcamasıdır. Yetersiz hayvansal gıda tüketimine rağmen yüzde 20'dir. Hayvansal gıdayı arttırdığımızda bunun yüzde 30'a çıkacağı görülmektedir. Bu büyük bir rakamdır. Özellikle dar gelirli hanelerde bu durum; yetersiz veya dengesiz beslenme nedenidir.

Gelişmiş ülkelerde gıda harcamalarının, hane gelirlerinin en fazla yüzde 15 olduğu dikkate alındığında; Türkiye'de gıda fiyatlarının gelire göre yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de gıda üretimini arttırmalı, gıda üreticisini korumalıyız. Gıda üretimini sürdürebilir olmalıyız."

- "Acilen önlem almalıyız"

Türkiye'nin yüzde 32 obezite sıklığı ile Avrupa'da birinci olduğunu ifade eden Aycan, "Bu çok ciddi bir durumdur. Obezite başlı başına bir sağlık sorunudur aynı zamanda birçok hastalığa da zemin oluşturmaktadır. Türkiye'de obezite aşırı beslenme yanında, daha çok yanlış beslenmeden; dengesiz beslenmeden, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaynaklanan bir durumdur. Bu nedenle beslenme eğitimlerine, yaşam tarzına önem verilmelidir. Dengeli beslenme için hayvansal gıda üretimi arttırılmalı, vatandaşın gıdaya kolay ve ucuz ulaşması sağlanmalıdır." dedi.

Türkiye'de çocukluk yaş gruplarında yüzde 10'a yaklaşan obezite sıklığının daha büyük bir soruna dikkat çektiğini belirten Aycan, "Çocuklarımız çok ciddi risk altında. Yüzde on obezite büyük bir sorundur." diye konuştu.

Çocuklukta obez olanların, yetişkinlikte de obez olma ihtimalinin yüksekliğinin durumun aciliyetine işaret ettiğini belirten Aycan, "Acilen önlem almalıyız. Aşırı kalorili; şekerli, nişasta bazlı şekerli, yağlı gıdalar tüketimine karşı savaş açmalıyız. Aileler ve tüm kurumlar, kişiler acil önlem almalıdır. Bu tür gıdalara çocukların ulaşması zorlaştırılmalıdır. Bu kapsamda evin, okul ve kantinin sağlıklı olması çok önemlidir. Okullarda başlaması planlanan 'okul gıdası' uygulamasının ertelenmesi yanlış olmuştur. Hemen başlanmalıdır. Ticari kaygılar, sağlığın önüne geçmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

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