MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, okullarda başlaması planlanan "okul gıdası" uygulamasının ertelenmesinin yanlış olduğunu belirterek, bu uygulamaya hemen başlanması gerektiğini söyledi.

16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenleyen Aycan, dünyada yetersiz beslenme ve bodurluk devam ederken, birçok bölgede de obezitenin hızla arttığını belirtti.

Türkiye'de 5 yaş altı çocukların yüzde 12,2'sinde herhangi bir beslenme yetersizliği sorunu görüldüğünü; genel açlık, yetersiz beslenme, bodurluğun çok nadir olduğunu, özellikle vitamin yetersizliklerinin gözlendiğini söyleyen Aycan, en sık görülen beslenme yetersizliğinin çocuklarda ve kadınlarda anemi olduğunu ve bunun da demir, B12 ve folik asit yetersizliğine bağlı bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de D-vitamini eksikliğinin diğer bir sorun olduğunu ifade eden Aycan, hayvansal protein tüketiminin Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu dile getirdi.

Beslenme yetersizliğiyle ilgili sorunlar yanında aşırı veya yanlış beslenme sorunlarının da yaşandığını belirten Aycan, şunları söyledi: