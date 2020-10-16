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16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 19:56 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 812 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde" ifadelerini kullandı. İşte 16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

16 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1445 oldu, son 24 saatte 1419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi.

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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız."


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