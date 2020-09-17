16 Eylül koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

"Bugüne kadar duymayı en çok arzu ettiğiniz şeyi söylemenin vakti geldi. Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemiştir. İnsan aklı, koronavirüs karşısındaki galibiyetini ilan edebilecektir. Bilim dünyası, yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz. Şu anda hazırlık çalışmaları Faz 3 aşamasında olan aşı çalışmaları var. İngiltere, Almanya ve Çin. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik işlemlerimizi başlattık. Çin aşısının ilk uygulamasına bugün 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Sonu görünen salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. Aşıyı beklerken, daha dikkatli olalım."

"En çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının, son ay günlük ortalama vaka sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri'de meydana geldi. Bu ilimizi Ankara, Mersin takip ediyor. Son üç günün son haftayla karşılaştırılması dikkate alındığındaysa artış yaşanan ilimizin olmamasıysa son derece umut vericidir. Hasta sayısında azalış olan illerimize baktığımızda Artvin'de, Bartın'da, Ardahan'da ciddi düşüşler olduğunu görmüş oluyoruz."

"Diğer ülkelerde sokağa çıkma yasağı gibi benzer kısıtlamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye için de sokağa çıkma gibi bir yasağın şu an söz konusu olmadığını, Bilim Kurulu'nun da öyle bir önerisi olmadığını söyleyebilirim. Maske ve mesafe pratik, son derece basit iki uygulama, bununla da sonuç aldığımızı biliyoruz."

"Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Bizim hastanelerin yüküne odaklanmamız gerekiyor. Ağır vaka sayımız her gün artıyor. Herkese filyasyon yapılıyor, herkese izolasyon yapılıyor, herkesin tedavisi erken başlatılıyor, gerekte hastaneye getirmek için sistem devrede. Her vatandaşımıza antiviral ilacı veriyoruz, bir paketinin 14 dolar olduğunu söylemek istiyorum."