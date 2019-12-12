16 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski personeli 16 sanığın duruşması yapıldı. Duruşma salonunda S.Ö, A.Y, M.A, A.Ş, E.Ö, A.P, O.A, İ.K, E.T, R.K, H.A, M.S.Y, T.Ç, H.L, Ş.Ö, ve A.B. ile avukatlar hazır bulundu.

ByLock kullanıcısı, Zaman gazetesi üyeliği, okul ve dershanelerinde çalışma gibi çeşitli nedenlerden yargılanan 16 sanığın ifadesi alındı.

GSM operatörünün emeklilere yönelik indirimi olduğunu ve bundan yararlanarak aldığını öne süren M.S.Y, daha sonra Halit öğretmenin isteği üzerine ikinci hattı da alıp verdiğini ifade etti.

Üzerine kayıtlı bu numaralı hattan mahkemede haberdar olduğunu savunan A.Y, adli tıp raporunda da imzanın kendisine ait olmadığının ortaya çıktığını savundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mart 2020 tarihine erteledi.

